Mohamed Salah, figura y conductor de la selección de Egipto, exhortó a sus compañeros a afrontar sin temor el duelo de este martes a las 11:00 horas frente a Argentina, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

El experimentado atacante aseguró que el equipo debe disfrutar la oportunidad de competir en el máximo escenario del fútbol y jugar con personalidad en el estadio de Atlanta.

El exjugador del Liverpool dejó de lado la posibilidad de estar disputando su última Copa del Mundo y centró su mensaje en fortalecer la confianza del plantel. “Les dije a los chicos que es el mayor escenario en el que se puede jugar, que lo disfruten y no dejen que la presión los alcance”, declaró Salah en la antesala del decisivo compromiso.

Salah llegó con algunas dudas físicas tras la lesión que sufrió antes del encuentro frente a Australia. Aunque tuvo una actuación discreta, demostró su jerarquía al ejecutar con éxito un penal al estilo Panenka, contribuyendo a la clasificación de los Faraones a la siguiente fase del torneo.

El conjunto africano basa buena parte de sus opciones en la solidez defensiva, estrategia que buscará repetir ante la selección argentina. En ataque, las principales cartas son la creatividad de Salah y la velocidad de Omar Marmoush, delantero del Manchester City, llamado a ser un factor desequilibrante en los contragolpes.

Egipto llega fortalecido tras eliminar a Australia en la tanda de penales y se mantiene como uno de los dos únicos representantes africanos con vida en el Mundial 2026, junto a Marruecos. Con ese impulso, los Faraones intentarán dar la sorpresa y avanzar a los cuartos de final frente a una de las selecciones favoritas para conquistar el título.