La selección de Colombia afrontará una baja sensible para el compromiso de este martes 7 de julio frente a Suiza, en Vancouver, por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero Jhon Córdoba quedó descartado tras lesionarse en el inicio del encuentro de dieciseisavos de final ante Ghana, donde fue sustituido por Luis Suárez, quien asistió a Jhon Arias para el gol del triunfo.

El cuerpo médico colombiano teme que el atacante haya sufrido un desgarro en el aductor izquierdo, una lesión que podría dejarlo fuera por el resto de la Copa del Mundo. Ante este panorama, el seleccionador Néstor Lorenzo deberá definir al futbolista que ocupará su lugar en el frente de ataque para el decisivo compromiso frente a los europeos.

Luis Suárez aparece como el principal candidato para reemplazar a Córdoba, luego de su positivo ingreso frente a Ghana. No obstante, el polifuncional Juan Camilo “Cucho” Hernández también figura entre las alternativas, mientras que otra posibilidad es adelantar la posición de Luis Díaz para potenciar el ataque colombiano.

Precisamente, Díaz se mostró confiado en que los goles llegarán para el conjunto cafetero en esta etapa del torneo. “Vivimos de esos goles para llenarnos de mucha confianza. Ya va a llegar, estaré tranquilo y trabajando de la misma manera. Ya tenemos experiencia en este tipo de partidos, no me quedaré estancando ahí y lo importante es que estamos generando ocasiones de gol”, declaró el extremo.

Con la clasificación a cuartos de final en juego, Colombia buscará sobreponerse a la ausencia de uno de sus referentes ofensivos y mantener el nivel mostrado en el certamen. La decisión de Lorenzo sobre el reemplazante de Córdoba será una de las principales incógnitas antes del decisivo choque frente a Suiza.