La Federación Francesa de Fútbol (FFF) solicitó a la FIFA la anulación de la tarjeta amarilla mostrada a Michael Olise durante la victoria por 1-0 sobre Paraguay, el pasado sábado, en los octavos de final del Mundial 2026. La información fue difundida por la AFP, que citó a una fuente cercana al organismo francés.

La amonestación se produjo en el tiempo añadido de un partido disputado con gran intensidad. El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev sancionó al mediocampista del Bayern Múnich tras un altercado con el paraguayo Matías Galarza, cuando ambos protagonizaron un forcejeo en los minutos finales del encuentro.

La acción comenzó cuando Olise llevó un dedo a sus labios en un gesto dirigido a su rival. Instantes después, ambos jugadores se empujaron y Galarza cayó al césped simulando haber recibido un golpe, situación que motivó al juez a mostrar la tarjeta amarilla al futbolista francés.

La FFF considera que la decisión arbitral puede tener consecuencias importantes para el desarrollo del torneo. Si Olise vuelve a ser amonestado en el duelo de cuartos de final frente a Marruecos, programado para este jueves en Foxborough, quedará suspendido para una eventual semifinal.

La preocupación también alcanza a Bradley Barcola y Manu Koné, quienes fueron advertidos en el mismo encuentro ante Paraguay. Ambos futbolistas llegarán condicionados al compromiso frente a los Leones del Atlas, ya que una nueva tarjeta amarilla los dejaría fuera de la siguiente instancia del Mundial en caso de clasificación francesa.