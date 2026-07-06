“Asombrado”, así se declaró este domingo el fútbol belga en cabeza de la Real Federación (RBFA) al conocer el indulto dado por el Comité Disciplinario de la FIFA al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien quedará a disposición del entrenador Mauricio Pochettino para jugar el partido de octavos de final, pese a ser expulsado en la fase anterior.

La RBFA anunció a través de un comunicado que “está estudiando todas las opciones posibles” para “proteger los principios fundamentales del juego limpio”.

El delantero del Mónaco fue expulsado con roja directa en el segundo tiempo del partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, tras consulta del árbitro al VAR.

Balogun, máximo goleador con 3 del Equipo de las Barras y las Estrellas en el Mundial 2026, vio la roja por un pisotón fortuito en el tobillo en una disputa por el balón con Tarek Muharemovic.

“Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, declaró la entidad en su página web.

La FIFA ha argumentado que su decisión, ya polémica, está sustentada en el artículo 27 de su Código Disciplinario que le faculta para decidir por “la suspensión de la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su agradecimiento a la FIFA “por hacer lo correcto” y revertir lo que consideró “una gran injusticia”.

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, defendió la decisión de la FIFA y consideró que “ser más justo que esto es imposible”, porque el “99,9 por ciento” de las personas piensa que la roja ante Bosnia y Herzegovina fue “injusta”.

No obstante, la Real Federación Belga de Fútbol destacó que el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA reza que una expulsión implica automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo, “como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante este Mundial de la FIFA”.

“Independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como se establece en el Artículo 10.5: ‘Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será suspendido automáticamente del siguiente partido de su equipo. Además, podrían imponerse sanciones adicionales’” puntualizó.

Estados Unidos y Bélgica jugarán este lunes en Seattle por un cupo en los cuartos de final del Mundial.