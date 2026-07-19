La final del Mundial 2026 tuvo un momento de tensión después del pitazo final, cuando futbolistas de Argentina y España protagonizaron un cruce en el campo de juego. Mientras el equipo español celebraba la conquista del torneo, Leandro Paredes quedó involucrado en una discusión con Eric García y Gavi.

El mediocampista argentino, que ingresó en el segundo tiempo, tuvo un intercambio con el defensor español durante los festejos del campeón. La situación escaló cuando otros jugadores intervinieron para separar a los futbolistas involucrados.

El episodio ocurrió luego de que el árbitro diera por terminado el encuentro disputado en el MetLife Stadium. Paredes se acercó a Eric García y ambos protagonizaron un momento de tensión que terminó con la intervención de Gavi.

Según las imágenes del momento, el jugador argentino sujetó al defensor español durante el enfrentamiento. Gavi apareció para defender a su compañero y también terminó en medio de la discusión entre ambos equipos.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El volante argentino había ingresado en el inicio del segundo tiempo en reemplazo de Nicolás González. Durante el partido recibió una tarjeta amarilla y continuó jugando condicionado por la posibilidad de una segunda amonestación.

Paredes fue uno de los futbolistas que tuvo mayor contacto físico en la mitad de la cancha durante el encuentro. Tras el cierre del compromiso, el cruce con los jugadores españoles marcó el último momento polémico de la final.

España terminó celebrando el título del Mundial 2026 luego de imponerse por 1-0 ante Argentina. La selección sudamericana cerró el torneo como subcampeona tras disputar una nueva definición mundialista.