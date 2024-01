Neri Bandiera, quiere seguir siendo protagonista y goleador en el equipo albo, por ello se prepara para lograr los triunfos necesarios y poder conseguir el objetivo que se han propuesto para la presente temporada en la Liga 1-2024.

El jugador argentino Neri Bandiera tiene claras las cosas, por ello se esmera en los trabajos de la pretemporada para estar apto para el inicio del torneo que se ha previsto para el día 26 de enero y junto a sus compañeros lograr los objetivos.

ESFUERZO

“Me quedó un poco el sabor agridulce, no pude conseguir las cosas con el equipo el año pasado ya que habíamos pensado en luchar una de las copas, pero no se pudo, terminamos mirando más la parte de abajo. En lo personal, en mi primera temporada me quedo satisfecho y voy a trabajar ahora para superar lo hecho el año pasado”, señaló el delantero albo.

Más adelante enfatizó, “estoy sorprendido del gran nivel técnico que existe en el fútbol peruano, esperamos este año mejorar mucho y estar con el equipo peleando los puestos de arriba. Hay unión, profesionalismo y mucha entrega por hacer bien las cosas, el objetivo es ser protagonistas. Apuntamos a eso, estamos haciendo una gran pretemporada en todos los aspectos”, sentenció.

Neri Bandiera fue uno de los goleadores con el equipo de Atlético Grau el año pasado, no se desespera, sabe que todo el esfuerzo que pone, al final tendrá su recompensa.