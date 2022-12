Un baile con samba en los octavos de final y con su estrella de regreso. Neymar reapareció este lunes en el triunfo por 4-1 sobre Corea del Sur en el Mundial Qatar 2022, después de dos partidos de baja por “una lesión difícil”.El delantero de la selección brasileña evaluó el trabajo que vienen realizando y su sentir tras su recuperación.

“Me dio miedo, porque venía muy bien, de una muy buena temporada. La lesión fue difícil. Pasé la noche llorando el otro día. Pero todo salió bien. El esfuerzo valió la pena. Ha merecido la pena quedarme hasta las 11 de la mañana tratándome hoy”, explicó al final del encuentro en el estadio 974 de Doha.

“Me gustaría agradecer a todos mis compañeros y a los fisios por el trabajo que han hecho para ayudarme y también a todo el mundo que me ha apoyado y que me ha mandado mensajes desde el primer minuto en que me lesioné”, agregó Neymar.

Por otro lado, Neymar confía en llegar hasta el final: “Es hora de ir más allá. Soñamos con el título, pero hay que ir paso a paso. Aún faltan tres partidos. Estamos preparados y centrados en conseguir el título”.

El delantero del PSG es el tercero de la historia de la selección brasileña que marca en tres Mundiales, por lo que admitió su “gran orgullo” por haber logrado objetivos que “nunca” pensó que alcanzaría.

Neymar deseó, por último, mejoras al “Rey” Pelé, quien permanece hospitalizado en Sao Paulo desde el martes pasado: ”Espero que se mejore lo más rápidamente posible, y que podamos reconfortarlo con la victoria y con la bandera que le dedicamos al final”.