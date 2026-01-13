Un día después de su destitución como entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso se despidió del club con un mensaje público en redes sociales, en el que reconoció que su etapa al frente del equipo no tuvo el desenlace esperado.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado”, escribió el técnico vasco este martes en una publicación difundida en su cuenta de Instagram, acompañada de imágenes en las que se le observa dirigiendo al plantel.

“Entrenar al Real Madrid ha sido un honor”

En su mensaje, Alonso destacó la magnitud del cargo que asumió en la Casa Blanca y subrayó el valor profesional de la experiencia.

“Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, señaló el entrenador, quien fue cesado tras la derrota del equipo blanco en la final de la Supercopa de España.

Derrota en la Supercopa marcó su salida

La directiva del club tomó la decisión de prescindir de Alonso luego de que el Real Madrid cayera 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, disputada el domingo en Yedá, Arabia Saudita.

Ese resultado terminó por sellar el fin de su etapa al frente del banquillo merengue.

Agradecimiento a la directiva, jugadores y afición

En la parte final de su mensaje, Xabi Alonso expresó su gratitud a todos los estamentos del club y, especialmente, a los hinchas.

“Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, concluyó.

La salida del entrenador abre ahora un nuevo escenario en el Real Madrid, que deberá definir en los próximos días a su reemplazante de cara al resto de la temporada.