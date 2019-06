17 de Junio del 2019 Oscar del Portal y Erick Osores en un fuerte debate: "Estás viendo el partido con un camote en los ojos" Ambos comentaristas deportivos colisionaron sus opiniones con respecto al desempeño de la blanquirroja en su primer partido en la Copa América

Textos: Redacción multimedia Fotos: Multimedia



Los conductores Oscar del Portal y Erick Osores del programa "Fútbol en América" protagonizaron un debate mientras comentaban el empate a cero entre Perú y Venezuela por Copa América.

"No porque Perú no haya hecho lo que a mí me gusta, no puedo decir que Perú no haya hecho un buen partido, o no puedo decir que Perú haya hecho un mal partido. Cómo un equipo que genera 8 situaciones, frente a 2 del rival, alguien puede decir que el rival fue superior. Es algo que yo no lo entiendo", empezó Oscar del Portal.

"¡Porque yo lo digo! Yo no comento con la vincha, Del Portal. Yo comento lo que veo en la cancha", respondió muy molesto Erick Osores desde Brasil.

"Comentas con la vincha en los ojos. No puede ser que a 20 metros no te des cuenta lo que pasa en un partido. Hermano, estudia un curso de entrenadores. Estás viendo el partido con un camote en los ojos", enfatizó Oscar del Portal.

Y Erick Osores repitió, tras unos momentos en silencio: "Hermano, la matraca y la vincha, ¿dónde la dejaste?".