Paco Bazán no dudó en criticar a Jefferson Farfán, luego de que el exfutbolista interviniera a través de redes sociales, en el conflicto entre Paolo Guerrero y Guillermo ‘Chicho’ Salas, entrenador de César Vallejo.

Como se recuerda, la ‘Foquita’ publicó una presunta indirecta para el DT de la UCV: “Tranquilo, hermano; pronto se sabrá la verdad de la milanesa. Otra vez lo hizo el falso”.

Al condcutor de TV no le pareció que Farfán no sea directo al no mencionar nombre y apellido.

“ Pasa que a Jefferson le encanta esto, porque no es directo, maduren en ese aspecto, sean más frontales, viven mandando indirectas. No hay control de emociones ”, manifestó.

“ ¿Quién es el falso? Por qué Farfán siendo Jefferson y haciendo esa publicación, que entiendo que lo escribió él, ¿por qué no cita? No es de hombres. Entiendo que es para ‘Chicho’, no creo que sea para otra persona ”, añadió.

Además, Bazán considera que sería mejor que Guerrero pueda dar su versión a la prensa.

“Para que se acaben las especulaciones, Paolo debería convocar una conferencia de prensa y contar su versión, del por qué no quiso entrar”, concluyó.

