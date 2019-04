​Paolo Guerrero sobre selección peruana: "Tenemos equipo para llegar lejos en la Copa América"

Síguenos en Facebook

Paolo Guerrero, quien se encuentra en Lima con el Internacional de Porto Alegre para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Libertadores, se dio un tiempo para referirse sobre la selección peruana y lo que será su pronta participación en la Copa América.

"El equipo se viene preparando, hemos hecho dos partidos últimos (con Paraguay y El Salvador) en los cuales en lineas generales creo el equipo se ha mantenido, el grupo está", señaló el goleador peruano en rueda de prensa tras los entrenamientos de Internacional en la Videna.

Señaló, además, que la selección peruana está en capacidad de pelear por ganar la Copa América de Brasil, objetivo que el equipo se ha propuesto.

"La intención y el objetivo de nosotros es siempre pelear arriba, llegar hasta las últimas instancias de la Copa América, nos lo hemos trazado y somos conscientes de que tenemos equipo como para hacerlo", afirmó Guerrero.

Por otro lado, indicó que físicamente se encuentra en perfectas condiciones y que ello obedece al trabajo que realizó bajo la supervisión del comando técnico del conjunto 'Colorado'.

"Me siento muy bien, pensé que mi adaptación me iba a costar, pero físicamente me estoy sintiendo muy bien, mucho mejor que en otros momentos", explicó.

"Mi preparación ha sido muy seria, muy fuerte. Me siento fenomenal, no siento problemas musculares y estoy para jugar para rato", afirmó.