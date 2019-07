30 de Junio del 2019 Perú vs. Chile: Blanquirroja llegó a Porto Alegre para disputar semifinal de la Copa América (VIDEO) La selección peruana ya está concentrada en su hotel con miras al partido de este miércoles ante Chile

La selección peruana ya se encuentra cómodamente instalada en su hotel de concentración en Porto Alegre para el encuentro ante Chile, del próximo miércoles, por las semifinales de la Copa América que se viene disputando en Brasil.

Al promediar las 8:00 p.m. (hora peruana), antes de lo que se presumía, el combinado nacional llegó en un bus al hotel donde permanecerán hasta el día del choque en el que buscará su pase a la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Luego de su victoria contra Uruguay en tanda de penales en el estadio Arena Fonte Nova, la Blanquirroja abandonó la ciudad de Salvador, Bahía, cerca de las 5:00 p.m., en medio de una intensa lluvia.

El clima en Porto Alegre también presenta precipitaciones, aunque no con la intensidad de Salvador. Igual, según los pronósticos, se prevé que no haya lluvia el día de partido entre Perú vs. Chile.

Se espera que el lunes, Ricardo Gareca esté al frente de los entrenamientos de la bicolor en el centro deportivo del club Internacional, donde milita Paolo Guerrero.

La selección chilena de Reinaldo Rueda, que eliminó a Colombia el viernes, también en tanda de penales, ya está instalada en Porto Alegre desde el sábado.

Cabe recordarque el partido entre Perú y Chile está programado para el miércoles 3 de julio, desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Arena do Gremio.