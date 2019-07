01 de Julio del 2019 Perú vs. Chile: Se quintuplican las entradas para el "Clásico del Pacífico" Una de las entradas más baratas valía US$ 48 y ahora llega a los US$ 242

Textos: Redacción multimedia



La selección peruana disputará contra Chile en las semifinales de la Copa América este miércoles 3 de julio a las 7: 30 de la noche (hora peruana).

Una de las expectativas producidas por el encuentro está en el alza de los boletos de entrada en reventa. Aunque la venta de entradas comenzó en enero mediante las páginas de la Conmebol y de la Copa América las vías de compra oficial, ya son varias las transacciones alternativas para la compra de tickets, cuyos precios llegaron a quintuplicarse.

Para el siguiente encuentro en el Arena do Gremio de Porto Alegre, la organización de la Copa América dispuso cuatro zonas o ‘categorías’. La 1 ascendía originalmente a US$ 150, pero en plataformas como StubHub alcanzó los US$ 555 hasta ayer domingo. En caso de la categoría 2, el precio estándar era de US$99, ubicándose ahora hasta en US$ 345. Un ticket dentro de la categoría 3, que en un inicio gozaba de un modesto precio de US$ 74, ahora puede llegar a los US$ 264. En tanto, las entradas en categoría 4 son las que más variaciones han atravesado, llegando incluso a quintuplicarse de US$ 48 hasta los US$ 242.

Los tickets para Perú vs. Chile han alcanzando un monto promedio de hasta US$ 352 versus los US$ 92 a los que llegaba de manera original. Solo en el site propiedad de eBay se cerró la venta de 190 tickets en menos de dos horas.