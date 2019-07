Perú superó 3-0 a Egipto en el segundo partido del Mundial sub-20 de Vóley

Perú venció a China y se ha colgado el cartel como favorita en el Campeonato Mundial Sub 20. (Foto: FIVB)

En su segundo partido por la Copa Mundial Sub-20 México 2019, la selección peruana de vóley superó a su similar de Egipto y se ubica a un paso de acceder a la siguiente ronda del torneo.

Las 'matadorcitas' dirigidas por Natalia Málaga impusieron su superioridad al vencer por 3-0 a las africanas, con parciales de 25-16, 25-15 y 25-16.

Evidentemente, era el 'partido ganable' del grupo para 'la bicolor', por lo que no tuvieron que hacer grandes esfuerzos para lograr la victoria.

De esta manera, el conjunto nacional se ubica líder en su grupo con dos victorias, y aumentó sus chances de meterse entre las mejores del certamen internacional.

En el otro partido del grupo, se enfrentarán China y Polonia. Las campeonas del mundo buscarán reinvindicarse luego de la derrota en el debut ante Perú, pero primero tendrán que superar a las europeas en este partido de pronóstico reservado. El partido también será transmitido por Facebook Live de TV4 Guanajuato.

Nota Previa

Perú vs. Egipto se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE por la fecha 2 del Campeonato Mundial Sub 20 de Voleibol México 2019, este sábado desde las 12:30 pm. (hora peruana) en la ciudad de León, México y lo puedes en Facebook Live de TV4 Guanajuato. No te pierdas ninguina incidencia de este partidazo que puede ser vital para la selección peruana.

Tras superar la valla de un debut complicado ante China - último campeón en la categoría -, las chicas dirigidas por Natalia Málaga buscarán un nuevo triunfo ante Egipto, a priori el más débil del grupo. Este, sin lugar a dudas, es el "partido ganable".

Solo bastaría un triunfo por 3-0 o 3-1 para que Perú asegure su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 de Vóley que se viene llevando a cabo en México. De lograr la victoria, 'las matadoras' llegarían al último duelo ante Polonia, que se enfrenta en esta fecha a China.

En el equipo nacional se vienen destacando Kiara Montes y Ariana Arciniega, con 20 y 19 puntos anotados respectivamente. En el colectivo, el conjunto 'bicolor' es fuerte el juego por las esquinas y también en la defensa.

Recordemos que la selección peruana es junto a Argentina y Brasil los representante sudamericanos en el Campeonato Mundial Sub 20 México 2019, que están distribuidos en los grupos B, C y D. Además, es importante mencionar que los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuadrangulares finales hacia el título del certamen.