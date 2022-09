Hay un excelente ambiente en la interna de la selección a poco de disputar el Perú vs. México, el partido amistoso que abre la etapa de Juan Reynoso. El buen ánimo entre los jugadores se refleja en todo momento: concentración, entrenamientos, sesiones de recuperación. Algunas de esas escenas, como la de Luis Advíncula y Sergio Peña, son compartidas en redes sociales.

En el perfil del centrocampista de Malmo aparece el video en el que el lateral derecho se ubicó cerca de la larga fila de chimpunes, listos para que los futbolistas de la Bicolor realicen la jornada diaria sin problemas. Entonces, el ex Alianza Lima llamó a su compañero para pedir el par que le corresponde.

“‘Lucho’, pásame mis zapatos, por favor”, dice el volante, mientras sostiene el teléfono móvil para grabar todo. Enseguida, ‘Bolt’ clavó la mirada entre el calzado deportivo y, con un rostro de total confusión, replica para saber cuál es de propiedad del atacante. “Ahí, búscalos”, agrega y señala sobre las botas.

Acto seguido, Advíncula se agachó y cogió el primer par. Luego, el defensa de Boca Juniors revisó para hallar un distintivo que indique que son de Sergio. Cuando halló lo que tanto buscó, el ‘Rayo’ giró para lado contrario y lanzó cada botín lejos, sobre la cancha de entrenamiento.

“¡Oye!”, dijo el mediocampista para reaccionar ante la cruel broma de su compañero. Más adelante, en Instagram, este contenido fue subido por Peña y agregó: “Te quiero, hermano”. A lo que el marcador contestó, tras la travesura: “Resta c…”, manifestó con los emoticonos que expresan carcajada.

Momento Sergio Peña

El jugador de 26 años abandonó Suecia con bastante incomodidad por lo que vive en Malmo. De hecho, en redes sociales aseguró que no extrañará nada de lo relacionado con su club, mientras comparte con la Bicolor. “Yo siempre fui transparente, pero no he recibido lo mismo de parte de personas que están dentro”, resumió.

Luego, sobre el proceso liderado por Reynoso, el volante admitió que “hay otra dinámica de trabajo”. Eso sí, subrayó que “hay buen ambiente, como siempre lo hubo en la selección peruana”, ello debido a que el ‘Cabezón’ mantuvo la base de la era anterior.

¿A qué hora juegan Perú vs. México?

El Bicolor y el Tricolor se verán las caras el sábado 24 de septiembre en el estadio Rose Bowl, ubicado en Los Ángeles, California. El compromiso entre ambos representativos empezará a las 8 de la noche, el horario que va para los dos territorios.