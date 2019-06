Peruana Fabiola Herrera: "En el fútbol femenino hace falta mucho apoyo"

Síguenos en Facebook

Su traspaso hizo historia. La defensora Fabiola Herrera, de 31 años, es la primera futbolista peruana en firmar un contrato profesional con un club del extranjero. Dejó Sporting Cristal y llegó a Millonarios, uno de los equipos más populares de Colombia.

Su carrera deportiva, así como la de muchos, está formada por sacrificio y un verdadero amor al deporte, además de una lucha silenciosa contra la discriminación al balompié practicado por mujeres, más aún cuando en el Perú el fútbol femenino no es profesional.

¿Cuáles fueron tus inicios? Inicié jugando desde muy niña en mi barrio José Boterín, del Callao. Tenía como imagen a mis hermanos, uno de ellos Joel Herrera (exseleccionado nacional).

¿Cómo es el panorama del fútbol femenino en el Perú? En el transcurso de los últimos años ha ido de menos a más. Todavía nos faltan cosas por mejorar en cuanto a campos de entrenamiento e implementación. Hay que cambiar. Sé que con trabajo duro se va a lograr, por el bien de las niñas que se vienen formando.

¿Esperan más ayuda en algún momento? Hace falta mucho apoyo en el fútbol femenino, que gente comprometida y con ganas de querer mejorarlo de corazón se involucre de lleno. Esperemos que en algún momento sea profesional.

Si el fútbol no es profesional, ¿pensaste en el retiro? Sí. No es rentable. Tuve problemas en la casa y en el trabajo. Es difícil dejarlo, mucho más cuando te gusta practicarlo.

"Estoy en un momento importante de mi vida. Muchas deportistas somos ejemplo para los demás"

En este contexto, ¿cómo se dio tu fichaje a Millonarios? Inició por los amistosos que disputamos contra la selección de Colombia hace poco. Perdimos, pero mostramos cosas interesantes. Luego del duelo, recibí la llamada de uno de los dirigentes de Millonarios. Firmé contrato por cuatro meses, que es cuando acaba la temporada. Fue algo sorprendente, porque casi nunca jugamos amistosos con otras selecciones.

¿Qué sabes de tu nuevo equipo? Es su primer año en la Primera División del fútbol femenino en Colombia, y uno de sus objetivos es clasificar a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

¿En algún momento imaginaste jugar en el extranjero? Esto es un sueño hecho realidad. Por la forma de organización del fútbol femenino en el Perú, es muy difícil poder cumplir este objetivo. Soy consciente de que estoy en un momento importante de mi vida. Varias deportistas peruanas somos ejemplo para los más jóvenes.

¿Cómo es tu relación con tu hermano Joel Herrera? No solo es mi hermano, es mi amigo. Me aconseja, me ayuda a que cumpla mis sueños. Siempre está conmigo cuando más lo necesito.

¿Luchas mucho contra la discriminación? Lamentablemente, en el Perú y en algunos países de Sudamérica, se piensa que la mujer no puede practicar algunos deportes que realizan los hombres. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos demostrado que sí podemos. El cambio de mentalidad viene desde casa. Tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos.

¿Cómo te defines en el campo de fútbol? Siempre me autoevalúo, y si hay algo que puedo destacar es mi velocidad y potencia. Me considero una jugadora polifuncional. No solo soy defensa central; antes jugué como lateral por derecha y volante por fuera.

¿Cuál es el objetivo en los Juegos Panamericanos? Hacer un buen torneo y ganar una medalla, que esperemos sea la dorada. Existe mucha competencia, porque hay selecciones que están un paso adelante de nosotras en el tema de la competitividad.

¿Qué significado tiene el fútbol para ti? Es todo. Amo este deporte con todo mi corazón, disfruto mucho cuando juego. Mi familia tiene una parte importante acerca de esta afición. Llevamos el fútbol en la sangre.

CIFRA

16 años tenía Fabiola cuando integró por primera vez la selección.

2 equipos defendió en el Perú: Sporting Cristal y JC Sport Girls.

PERFIL

Fabiola Herrera

Futbolista

Jugó tres años en S. Cristal, el último en 2019. Antes defendió a JC Sport Girls, con el que ganó la Copa Perú femenina el 2017. También es entrenadora de fútbol.