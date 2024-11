A su corta edad Lourdes Victoria Requena Huertas se proyecta como una potencial jugadora del vóley piurano, que deslumbrará en el deporte nacional.

A sus 11 años y con una espigada estatura de 1.69 mt. ha hecho que clubes capitalinos se interesen por su juego y ya sabe saborear de triunfos nacionales, pues reforzó a la Universidad San Martín de Lima, donde campeonó hace 3 meses atrás.

“Llevo jugando 3 escasos años en el Club de la Universidad Nacional de Piura, Catacaos es mi tierra natal y he participado en campeonatos regionales formando parte de las categorías Sub 11 y Sub 13 ″. señala.

DESTACADA

Pero también ha jugado en el campeonato nacional en Chiclayo, donde participaron también equipos de Lima como USMP y Alianza Lima. En aquel evento fue invitada como refuerzo para la categoría Sub 11 para el torneo Copa San Martín 2024 en Lima, realizada en el mes de julio.

Y su atildado juego lo exhibió en lares de Ecuador, donde integró la selección que jugó el campeonato internacional realizado en Guayaquil, de la categoría sub 13 de la UNP. Actualmente participa del Torneo de la Liga de Piura Sub 13, destacando notablemente en el puesto de central.

Lourdes Victoria juega de central, puesto que le asignaron sus entrenadores, en el cual se siente a gusto. “ Me gusta ver videos de años atrás de la Selección Nacional de Vóley, eran muy buenas, yo creo que Perú si puede llegar a ser campeona del mundo, pero eso depende del trabajo que se haga con las deportistas desde pequeñas ”, expresó.

SU PASIÓN

“Jugar el vóley para mí, es mi pasión y admiro mucho el juego que realiza Ariana Vásquez de la sub 17 nacional ”, dice la hija de Elsa Huertas y Guillermo Requena, quienes la apoyan en su deporte favorito, cursa el 5to. grado de primaria, y además de jugar vóley le gusta ir a la playa y escuchar música y como platos favoritos se inclina por el ceviche y los tallarines a la huancaína.

“Tengo el apoyo de mis padres en todo momento, de mi profesor David Lalangue que me inculca sus conocimientos para yo poder seguir creciendo como deportista. Me gustaría jugar en Lima, tengo invitación para formar parte de la USMP, y me gustaría también formar parte de la Selección Peruana, claro sin descuidar mis estudios ”, acota.

Finalmente deja como mensaje a las futuras voleibolistas, “nunca se rindan y nunca dejen de entrenar, y lo más importante es, trabajar siempre con disciplina, que luego se cosecharán los frutos”, sentenció.