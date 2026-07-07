El entrenador de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, expresó su malestar por las críticas surgidas tras la decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun para disputar el encuentro frente a Bélgica, luego de revisar la tarjeta roja que pesaba sobre el delantero. El estratega consideró injusto que se vincule este tema con factores políticos tras la eliminación de su equipo del Mundial 2026.

Balogun fue titular en el compromiso ante Bélgica, donde el conjunto estadounidense cayó por un contundente 4-1 y se despidió de la Copa del Mundo. Pochettino evitó atribuir la derrota a circunstancias externas y reconoció la superioridad del rival.

“Hoy no fuimos lo suficientemente buenos, no necesitamos buscar otra excusa. Todo lo que estaba pasando alrededor no fue una situación que nos afectara como grupo. Me siento muy decepcionado de demasiada gente porque mezclan las cosas, porque meten la política y manipulación”, declaró.

El técnico argentino subrayó que su única responsabilidad era preparar al equipo y que la disponibilidad de Balogun respondió exclusivamente a la normativa disciplinaria establecida por la FIFA. “Entonces no hay problema”, dijo, restando importancia a la controversia generada en torno a la participación del atacante.

Pese a la temprana eliminación, Pochettino también se refirió a su futuro al frente de la selección estadounidense. Su contrato concluye al finalizar el Mundial 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de negociar una extensión con la federación una vez que ambas partes evalúen el desempeño del equipo.

“Ahora es el momento de tomarnos un respiro, reflexionar, dialogar y, después, ver cuál es la decisión de la Federación y la nuestra. Pero estoy muy contento”, afirmó el extécnico del Tottenham y París Saint-Germain, quien reiteró su disposición a conversar sobre una eventual continuidad en el banquillo de Estados Unidos.