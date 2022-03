Polonia chocará este martes 29 de marzo con Suecia EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por la repesca a la Copa del Mundo 2022 que se realizará en Qatar. Para enterarte de todas las incidencias, puedes seguir el Minuto a Minuto a través de la web de Correo.

Se viene un encuentro vibrante entre Polonia y Suecia, donde uno de los países se quedará fuera del Mundial de Fútbol mientras el otro formará parte del sorteo este viernes 1 de abril a las 11:00 a.m.

Suecia, sin su estrella Zlatan Ibrahimovic, sancionado, venció en la prórroga a la República Checa (1-0) el jueves y se enfrentará a Polonia en la final de la repesca al Mundial 2022.

Polonia vs. Suecia: horarios internacionales

Para todos aquellos que se encuentren en España podrán seguir este partido desde las 20:45 horas. Si vives en Perú, Colombia o Ecuador puedes verlo a partir de las 13:45 horas. Si te encuentras en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil podrás seguir la transmisión desde las 15:45 horas. Para el territorio de México y Centroamérica el partido arranca a las 12:15 horas.

Polonia vs. Suecia: canales de TV para ver el partido

Si quieres ver la transmisión del partidazo por el pase al Mundial 2022 en Qatar entre Polonia y Suecia desde España puedes hacerlo vía RTVE .es. Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía DirecTV Sports, mientras que en México la señal habilitada es Blue to Go Video Everywhere.

El conjunto liderado por Robert Lewandowski llegó directamente clasificada después de que Rusia, su rival en la otra semifinal, fuera expulsada por la invasión de Ucrania.

En el caso de Suecia, tuvo un partido igualado con República Checa, en el que ambos equipos gozaron de oportunidades para marcar, los suecos lograron inclinar la balanza de su lado en la prórroga, con un gol de Robin Quaison (min. 110, 1-0).

“No debemos olvidar que queda un partido y es el más importante”, declaró Quaison después del partido. Sobre las oportunidades de Suecia en la final, el goleador declaró: “Deberemos marcar más goles, pelear como lo hemos hecho durante todas las eliminatorias, y creo en nuestras posibilidades”.

Polonia vs. Suecia: alineaciones probables

Polonia: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Cash, Krychowiak, Zurkowski, Reca; Moder, Zielinski; Lewandowski.

Sweden: Olsen; Danielson, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Claesson, Svanberg, Olsson, Forsberg; Kulusevski, Isak.