Erling Haaland estuvo en la órbita de Real Madrid y Barcelona, pero se inclinó por la opción que le ofreció Manchester City. A pocas horas del debut en Premier League ante West Ham y luego de su primera presentación oficial frente a Liverpool en la Community Shield (victoria y título para los ‘Reds’), el ariete comentó sus primeras sensaciones por pasar de Alemania a Inglaterra.

De entrada, el artillero fue consultado por la acción increíble que falló ante los de Anfield: solo frente a la portería, envió la redonda encima del horizontal. “Pierdo oportunidades con la zurda todo el tiempo. Me pasó la semana pasada. En cuanto a definición, tengo que mejorar la zurda, la diestra, los cabezazos... hay tantas cosas por mejorar”, dijo al medio The Athletic.

Luego, el ‘Cyborg’ se centró en su arribo al fútbol inglés. Para ello, un histórico de la Premier League, Alan Shearer, recordó el paso de Alfie Haaland, padre del goleador, por Manchester City. Entonces, a partir de aquel detalle, el ex de Newcastle y mundialista con los ‘Three Lions’ consultó si la influencia del progenitor fue determinante para el ‘sí’ a los ‘Ciudadanos’.

“Él solo quería exponerme las cosas de la mejor manera posible, ya que al final, se trata de mí, de mis sentimientos y de cómo me veo en este club”, detalló el ex Borussia Dortmund sobre el rol de su papá en el movimiento. “Fue la única cosa que me impulsó”, sostuvo el jugador que ha marcado 20 veces con la camiseta de la selección de Noruega.

Es más, para matizar, Erling narró que le gastó una broma a Alfie sobre la cantidad de tantos que anotó en el terreno de Liverpool. “Solo para tu información, he marcado en Anfield antes que tú, así que he marcado más goles en Anfield que tú”, dijo. Ello cuando el ‘9′ celebró con la camiseta de Salzburgo de Austria en la Champions League.

Alfie Haaland en Manchester City. (Foto: Agencias)

Reto Premier League y Pep Guardiola

Haaland entiende que, además de los fanáticos de Manchester City, todo el mundo que sigue la Premier League le está observando. En ese sentido, el delantero sabe de las exigencias de jugaren una de las ligas más importantes del mundo. “Hay presión, pero en mi cabeza se trata de salir al campo con la mayor sonrisa y tratar de disfrutar del partido”, sostuvo.

Para cerrar, el deportista de 22 años señaló cómo vive el trabajo con Pep Guardiola. “Es exigente en sus indicaciones, sobre qué hacer y hacerlo al 100 %. No importa si se trata de un ejercicio básico de carrera, hay que hacerlo al 100 %, al igual que se hace en un partido. Se juega como se entrena, tan fácil como eso”.