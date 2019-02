'Puchungo' Yáñez y sus sentidas palabras por la muerte de su amigo 'Kukín' Flores

Síguenos en Facebook

El fútbol peruano está de luto por el repentino fallecimiento de Carlos 'Kukín' Flores, quien en la mañana del domingo fue encontrado sin vida en su domicilio, en el distrito de San Miguel, víctima de un paro cardíaco.

Gente ligada al fútbol han lamentado el deceso del otrora volante del Sport Boys, entre ellos su amigo Alfonso 'Puchungo' Yáñez.

El exfutbolista compartió en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece junto a 'Kukín', Julio Meléndez y Miguel 'Conejo' Rebosio, a la vez que le dedica unas sentidas palabras a su amigo.

"No puedo creerlo c... porque chu... nos dejas así nero loco, de forma tan inesperada, que despertar para doloroso c... no sabía de verdad que tanto te quería p... Dios te tenga en su gloria", fue el mensaje que escribió el popular 'Puchungo'.