La selección de Ecuador perdía ante Senegal y se vio obligada a adelantar sus líneas para encontrar el empate, resultado que era beneficioso para avanzar a octavos de final del Mundial Qatar 2022. En los últimos instantes del partido, en medio de la tensión, el portero de la ‘Tri’, Hernán Galíndez, decidió bajar la mirada y no ver lo que ocurría.

El árbitro Clément Turpin había agregado seis minutos en el Khalifa International Stadium de Doha y los dirigidos por Gustavo Alfaro tomaban riesgos ofensivos para alcanzar la anhelada paridad en el marcador. La presión iba en aumento y el combinado sudamericano no hallaba los caminos para hacer daño.

La selección de Senegal estaba totalmente replegada sobre su campo y, al menos, fue un período sin preocupaciones para la defensa ecuatoriana. No obstante, el nerviosismo empezó a embargar los sentimientos de algunos jugadores, como sucedió con el portero Hernán Galíndez.

El futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano no pudo controlar sus emociones y, en medio de la tensión, se puso de cuclillas en su área: estaba al borde del llanto y decidió cubrirse el rostro para no ver las últimas acciones de sus compañeros. El tiempo transcurrió y la historia no cambió.

Tras el pitazo final del juez, Hernán Galíndez no aguantó más y soltó algunas lágrimas, mostrando profunda tristeza por la prematura eliminación de la selección ecuatoriana del Mundial Qatar 2022. La ‘Tri’, que sorprendió en las dos primeras fechas de la fase de grupos del certamen, no pudo confirmar su buen rendimiento.