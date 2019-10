Las cinco 'finales' que le quedan a la 'U', Cristal y Alianza en la pelea por el Clausura

Síguenos en Facebook

Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima se disputan el título del Torneo Clausura de la Liga 1. 'Los tres grandes' son los principales candidatos buscan conquistar el último certamen de la temporada y, de esta manera, tentar un lugar en la definición del título nacional, algo que ya cumplió Binacional, el sorpresivo club puneño que ganó el Apertura.

Solo restan cinco fechas para el desenlace de la competición y los quince unidades en juego son prioridad para los equipos más populares del fútbol peruano. La diferencia entre el líder crema y sus escoltas en la tabla de posiciones es mínima: solo un punto. Aquí los partidos que le restan a los clubes más populares del fútbol peruano.

Universitario de Deportes:

El cuadro crema, líder del Clausura con 25 puntos, debe recibir a Cantolao en el Monumental, visitar a Municipal, jugar como local ante Ayacucho FC, ir a casa de UTC y cerrará su participación con el respaldo de su gente en Ate contra Real Garcilaso.

Fecha 13: Universitario vs. Cantolao

Fecha 14: Municipal vs. Universitario (Huacho)

Fecha 15: Universitario vs. Ayacucho FC

Fecha 16: UTC vs. Universitario (Cajamarca)

Fecha 17: Universitario vs. Real Garcilaso

Sporting Cristal:

Los rimenses, que llevan seis puntos de ventaja en el acumulado y también podrían acceder a las semifinales por ese medio —descontando al ganador del Apertura—, serán anfitriones de San Martín, Mannucci y Alianza Universidad. Además viajarán a Arequipa y Juliaca para medirse frente a Melgar y Binacional.

Fecha 13: San Martín vs. Sporting Cristal (Lima)

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci

Fecha 15: Melgar vs. Sporting Cristal (Arequipa)

Fecha 16: Sporting Cristal vs. Alianza Universidad (Huánuco)

Fecha 17: Binacional vs. Sporting Cristal (Juliaca)

Alianza Lima:

El cuadro victoriano afrontará dos compromisos en Matute contra Alianza Universidad y Sport Huancayo en lo que resta del Clausura, mientras que sus duelos en calidad de visitante serán frente a Melgar, Binacional y Unión Comercio.

Fecha 13: Melgar vs. Alianza Lima (Arequipa)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Alianza Universidad

Fecha 15: Binacional vs. Alianza Lima (Juliaca)

Fecha 16: Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Fecha 17: Unión Comercio vs. Alianza Lima (Moyobamba)

Torneo Clausura | Tabla de posiciones:

Acumulado de la temporada: