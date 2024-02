Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, se pronunció sobre el actual presente del jugador Raúl Ruidíaz. No descartó su convocatoria pese a los bajos números que registra el delantero del Seattle Sounders.

El estratega consideró que Ruidíaz puede estar en el radar, sin embargo, existe preocupación por él y por todos los futbolistas que no tienen continuidad en sus equipos (ya sea por lesión o inactividad).

“Raúl Ruidíaz está en el radar nuestro (como están todos). Creo que por ahí está la preocupación nuestra de que en el caso de él y cualquier otro jugador no esté jugando o que juegue poco, que haya pasado por lesiones (que no le permitan tener continuidad)”, dijo para Latina.

“¿Qué va a pasar de acá en adelante? No lo sabemos ni con Ruidíaz ni con nadie, por eso a mí no me gusta adelantar nombres”, agregó.

Raúl Ruidíaz anotó un golazo durante un partido amistoso de pretemporada de Seattle Sounders en España. Seattle Sounders se viene preparando en España con miras a la temporada 2024 de la MLS.