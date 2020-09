Gareth Bale abandonó el Santiago Bernabéu por la puerta de atrás a pesar de haber levantado 16 trofeos con Real Madrid en siete años. El atacante, en el centro de la polémica en las recientes temporadas por su aparente falta de compromiso, inició una nueva etapa con Tottenham la semana pasada.

Después de arreglar la cesión por toda la campaña con los ‘Spurs’, Jonathan Barnett se refirió al ciclo que vivió el galés en la ‘Casa blanca’. El representante recordó que el internacional solo conoció de malos tratos por parte de los hinchas, sin intervención de la institución para que los constantes ataques cesaran.

“En mi opinión, no fue tratado correctamente. Es difícil señalarlo, pero creo que alguien que haya logrado lo que ha logrado para un club, en siete años, debería haber sido tratado mejor. No quiero culpar a nadie ni meterme en eso. Creo que lo que hicieron los aficionados fue una vergüenza y el club no ayudó.”, declaró el empresario en BBC Radio 4.

El agente desea que Bale cierre el capítulo amargo que vivió en los últimos meses y no vuelva a ponerse la camiseta de Real Madrid. Eso sí, Barnett quiere que el ‘Expreso de Cardiff’ brille con Tottenham en la Premier League para asegurar la permanencia por más tiempo con el conjunto de Londres.

“Ojalá no surja el tema (de regresar al Real Madrid). Tendrá tanto éxito en el Tottenham que querrá quedarse y será un trato sencillo. Estoy seguro de que, si las cosas realmente salieran bien, no tendríamos ningún problema. Este es el club en el que quiere jugar. No veo ningún problema si quiere otro año”, explicó en la entrevista.

El interés de Tottenham por Bale

Jonathan Barnett brindó detalles del traspaso del delantero a Inglaterra. El representante de Gareth afirmó en todo momento que el presidente del club, Daniel Levy, estuvo interesado en sumar al galés a la plantilla que lidera José Mourinho.

“Fue una conversación entre el presidente y yo donde surgió el tema, lo sugerí y él estaba interesado. Daniel ha estado interesado en traer de vuelta a Gareth durante mucho tiempo. Siempre había una razón por la que no podía suceder. Solo que este era el momento adecuado. Ellos hicieron el movimiento primero”, concluyó.