Luka Jovic habló por primera vez desde su salida de Real Madrid y posterior cesión a Eintracht Frankfurt. Este martes, el atacante fue presentado oficialmente por el club alemán, después de disputar tres compromisos en la Bundesliga. El ‘9’, que ya marcó tres goles en el torneo, aseguró que tuvo mala suerte en España.

“Estoy muy feliz de haber vuelto. Me siento muy a gusto y se está viendo sobre el terreno de juego. Marqué dos goles durante todo mi paso por el Real Madrid y ahora ya van tres aquí. La ciudad, el club y sobre todo el equipo están hechos a mi medida”, declaró el futbolista serbio en conferencia de prensa.

“Tuve mala suerte en el Real Madrid. Las lesiones me mermaron y en el ámbito privado tampoco me fue bien del todo. Me siento un afortunado de haber podido volver a Frankfurt, donde me han recibido de maravilla”, añadió el jugador de 23 años, quien llegó como refuerzo para la ‘Casa blanca’ en la pasada temporada.

Jovic también comentó que se lleva experiencias valiosas del club. “Ha sido una suerte haber podido entrenar día a día junto con los mejores jugadores del mundo. He ganado en experiencia y me considero mejor jugador. A pesar de no haber podido tener continuidad sobe el terreno de juego, me llevo muchas cosas positivas”, expresó.

De otro lado, el serbio evitó referirse a lo que puede suceder más adelante.” No quiero mirar al futuro. Estoy concentrado aquí y en poder volver a estar al cien por cien para jugar los 90 minutos. No tengo que demostrarle nada a nadie. Sé que soy un buen jugador y el que me vea sabrá valorarlo”, indicó.

En el cierre, Jovic tampoco quiso hacer comparaciones entre Zinedine Zidane y Adolf Hütter, su nuevo entrenador en Alemania. Eso sí, el futbolista admitió que el idioma fue una barrera para que pueda tener una mejor comunicación con el francés de Real Madrid.

“No quiero entrar en detalles, ambos son entrenadores fenomenales. Zidane también es muy bueno a nivel personal, pero me resulta más fácil comunicarme con Adi en inglés ya que no domino el castellano como para poder conversar con soltura con Zidane. Este tipo de detalles me lo hace más fácil”, concluyó.