El capitán de Real Madrid, Sergio Ramos, es considerado para ser el mejor defensor central de la historia, en una encuesta que realiza France Football. Los usuarios de la revista tienen la tarea de elegir el mejor once de todos los tiempos en el Balón de Oro Dream Team.

Sergio Ramos es uno de los favoritos por los aficionados, por delante de figuras como Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro, Franco Baresi, Marcel Desailly, Ronald Koeman, Bobby Moore, Daniel Passarella, Matthias Sammer y Gaetano Scirea.

El triunfo con Real Madrid y su gol en el clásico en el Camp Nou ha elevado sus chances ante el resto de figuras, todos exjugadores. Luego de este partido la revista se pregunta si “Sergio Ramos debe ser ya considerado el mejor central de la historia”. El capitán merengue cuenta con un 60% de los votos a su favor.

France Football, considera el valor del jugador para su equipo y parece que el español tiene una doble valía. “Es un defensa con alto impacto en los equipos que juega. Y esto ocurre en las dos áreas, lo que quizá le hace único con respecto a sus predecesores. Los equipos presentan dos caras bien distintas, una de ganador y competidor cuando está él y otra menos sereno y ambicioso cuando no está”.

El Balón de Oro no será entregado debido a la pandemia de coronavirus, pero se conocerá al mejor once de la historia. El once presenta así una formación 3-4-3 y los ganadores serán elegidos por 170 representantes en el mes de diciembre, formando así el mejor once de la historia.