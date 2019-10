Real Madrid vs. Granada este sábado por la fecha 8 de La Liga Santander

Síguenos en Facebook

Sigue el Real Madrid vs. Granada por la fecha 8 de La Liga Santander, este sábado 5 de octubre, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, para Latinoamérica, y también vía Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+, DAZN, beIN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El lateral brasileño del Real Madrid Marcelo es baja para el partido de Liga contra el Granada por una nueva lesión muscular en la pierna derecha. El jugador fue sometido a prueba médicas que evidenciaron "una elongación en el bíceps femoral de su pierna derecha", informó hoy el Real Madrid en un comunicado.

Real Madrid (1° con 15 puntos) y Granada (2° con 14), los dos equipos que están en la parte alta de la tabla, se verán las caras en el reinicio de la actividad de la liga española previo a una jornada de fecha FIFA, que obligará a detener el campeonato. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Granada: horarios del partido



México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

La exigencia del Real Madrid, que llega a la cita con problemas en su lateral izquierdo, provoca que la crítica acompañe al equipo pese a ser líder en LaLiga. El segundo tropiezo europeo, con un empate ante el Brujas en un partido que salvó a base de jerarquía, dejó señalados a Thibaut Courtois y Lucas Vázquez, silbados por su afición, y avisado a un equipo que tiró por tierra su reconstrucción defensiva.

Después de tres partidos sin encajar goles todo se vino abajo con muestras de debilidad ante el Brujas y Courtois señalado tras recibir dos tantos antes de ser sustituido. Los problemas estomacales que provocaron el cambio al descanso le impedirán jugar ante el Granada.

Alphonse Areola ya ha resucitado el debate de la portería tras mostrar seguridad por alto ante Osasuna y un mano a mano salvador frente al Brujas. Tiene la oportunidad de seguir demostrando su nivel.

Los problemas para Zidane, que se defiende de la crítica recordando que son líderes, llegan en el lateral izquierdo. Marcelo se ha vuelto a lesionar. Con Ferland Mendy de baja por una rotura muscular y el comodín defensivo, Nacho Fernández, con problemas de rodilla, el técnico madridista tendrá que improvisar.

Todo apunta a que el elegido será Militao, con experiencia en el pasado en el Oporto en esa demarcación. Y no será la única novedad en el once. Federico Valverde tiene opciones de ser titular, mientras que James y Bale, ausentes por molestias en Liga de Campeones, también pueden jugar de inicio.

El Granada llega al Bernabéu cargado de moral tras haber firmado el mejor inicio de temporada de su historia en la máxima categoría y haber sido el mejor equipo de septiembre, con cuatro victorias y un empate en las cinco últimas jornadas.

El equipo que dirige Diego Martínez, que ha dejado su portería a cero en cuatro partidos y sólo ha encajado un gol en los cinco últimos, pretende prolongar en sus buenas sensaciones y resultados y obtener un buen marcador que le permita mantenerse con los mejores de la clasificación, aunque en el seno del club se sigue marcando la permanencia como único objetivo.

Fuente: EFE

Real Madrid vs. Granada: probables alineaciones

Real Madrid: Alphonse Areola; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Eder Militao; Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric; Gareth Bale, Eden Hazard y Karim Benzema.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Carlos Neva; Yangel Herrera, Montoro, Ramón Azeez; Antonio Puertas, Darwin Machís y Roberto Soldado.

Real Madrid vs. Granada: ¿dónde se ubica el estadio?