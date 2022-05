A solo horas del Real Madrid vs. Manchester City, Carlo Ancelotti sorprendió a los fanáticos ‘Blancos’ y del fútbol con una confesión relacionada a su futuro. A los 62 años, el italiano desveló que planea retirarse después de dirigir al club español. Eso sí, el estratega aclaró sentirse preparado para alargar varios años su estancia con el 13 veces ganador de la Champions League.

“Después del Real sí, probablemente pare. Pero si el Real me mantiene aquí durante diez años, entrenaré durante diez años”, declaró el técnico en una entrevista con Prime Video, de la que varios extractos fueron emitidos a poco de la revancha contra los ‘Ciudadanos’ en el estadio Santiago Bernabéu.

‘Carletto’, que tiene contrato con el equipo merengue hasta 2024, logró el sábado el título de la liga española, once meses después de su regreso a los mandos del Real Madrid. Con este título se convirtió además en el primer entrenador de la historia en ganar los cinco grandes campeonatos del fútbol europeo (Francia, España, Inglaterra, Alemania e Italia).

Ancelotti, que ha ganado además tres Ligas de Campeones como entrenador, dos con el Milan (2003, 2007) y una con el Real Madrid (2014), dice querer disfrutar de su familia y viajar por todo el mundo.

“Me gustaría pasar tiempo con mis nietos, irme de vacaciones con mi mujer, hay tantas cosas que he descuidado y que querría hacer. Ir a cientos de lugares a los que nunca he ido”, explicó a los micrófonos de Prime Video.

“No he ido nunca a Australia, tampoco a Rio de Janeiro. Ir a ver a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente no podemos hacer todo y por ello el día que pare, tendré todas esas cosas por hacer”, continuó.

Ancelotti, que fue entrenador adjunto del seleccionador italiano Arrigo Sacchi durante la epopeya de la ‘Nazionale’ hasta la final del Mundial-1994, no descarta sin embargo terminar su carrera tomando los mandos de una selección.

“Sí, podría haber un equipo nacional, pero es prematuro por ahora”, valoró, sin excluir la opción de entrenar durante el Mundial-2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

La posibilidad de dirigir a la selección canadiense, clasificada al Mundial-2022 y país de origen de su mujer, no parece disgustarle: “¿Por qué no? Seguro que me gustaría. Canadá ha hecho muy bien las cosas últimamente”, juzgó.