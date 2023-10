Las derrotas de Perú en las Eliminatorias 2026 han provocado que las críticas contra Juan Reynoso no se detengan e incluso algunos usuarios en redes sociales han pedido la renuncia inmediata del ‘Cabezón’ como directo técnico de Perú y la restitución del ‘Tigre’ Gareca.

En ese sentido, Reimond Manco también se sumó a las críticas y lanzó duros comentarios contra el entrenador de la ‘Bicolor’ por sus polémicas declaraciones tras perder 2-0 frente a Argentina.

Reimond Manco ‘explotó' contra Juan Reynoso

“ Lo que declaró después del partido me parece sorprendente, en mi opinión, eso no se hace. Incluso si fuera cierto, lo cual dudo, eso no debería ser mencionado. No tenía ninguna necesidad de exponer a los jugadores. Quizás cambió algo, no sé si en la cara, pero definitivamente cambió algo en Perú desde que estos jugadores entraron ”, indicó Reimond.

Por otro lado, el exfutbolista cuestionó a Reynoso por criticar el nivel de la Liga 1. “ Fue irrespetuoso. Básicamente, dijo: ‘No es mi culpa que solo puedan jugar 60 minutos ’, expresó Manco en su popular podcast ‘Cojo y Manco’

Tácticas contradictorias

Para el exfutbolista la estrategia de juego que plantea Juan Reynoso es cuestionable por tener de titulares a deportista como Andy Polo y Nilson Loyola. Además, señaló que sus declaraciones se contradicen con su accionar.

“ Poner a un Loyola, yo no lo conozco ni tengo nada en contra de él, pero no es titular siquiera en Cristal. Entonces de qué él está hablando, él dice: “no, yo no lo pongo a ellos porque en 60 minutos están liquidados como Zanelatto, Reyna, Grimaldo”, ok. Pero pones a Polo a jugar los 90, lo pones a Loyola que si hubiese hecho un partido regular no hubiese salido. Entonces, ¿de qué estás hablando? “, dijo en un inicio.

Luego, el exjotita cuestionó que no llamaran a Oliver Sonne que llegó de la liga europea para esta fecha doble de las Eliminatorias. “ Si tanto de cuesta decir de que la Liga 1, supuestamente para ti no es buena, entonces por qué lo dejas a Sonne que viene de una liga europea y prefieres poner a Polo ”, sentenció Manco.