Renzo Fukuda hizo historia para el deporte nacional al conquistar la primera medalla de oro en esgrima para el Perú en los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025, en la modalidad florete individual. El triunfo, que llega tras una impecable campaña, representa además la séptima presea para la delegación peruana en el certamen que se disputa hasta el 23 de agosto.

El integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) venció en la final al guatemalteco Cristian Porras por un contundente 15-6, mostrando jerarquía y técnica, con el aliento de todo el país.

En su camino al título, Fukuda ganó los cinco combates de la fase de grupos y luego superó a Ethan Yelpo (Uruguay) en octavos, Darick Galicia (México) en cuartos, y al estadounidense Jayden Hooshi, número 11 del ranking mundial, en semifinales.

A sus 18 años, Fukuda ya cuenta con una destacada trayectoria internacional. En 2024 se consagró campeón en el Sudamericano de Mayores disputado en la Videna IPD. Su oro reafirma el trabajo conjunto del IPD y la Federación Nacional Deportiva Peruana de Esgrima (FNDPE), que apuntan a seguir sumando triunfos rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Medallas peruanas en Asunción 2025: