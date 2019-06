28 de Junio del 2019 Revive los penales que dejaron fuera de la Copa América a Colombia (VIDEOS) William Tesillo falló el quinto penal que los dejo fuera de la Copa América Brasil 2019.

Textos: Redacción Multimedia Fotos: Video: América Tv



Quedaron fuera. El equipo de Colombia dio lo mejor de sí durante los dos tiempos que duró el partido contra Chile, sin embargo perdieron cuando llegaron los penales y el fallo de William Tesillo los dejo fuera de la Copa América Brasil 2019.

Mientras que los chilenos hicieron marca perfecta desde el punto blanco, con goles de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez.

Sin embargo, William Tesillo erró en el penal decisivo para marcar su pase, luego de que James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona y Yerry Mina hubieran anotado los cuatro primeros goles.

Por lo que Colombia, que se regresará a casa sin haber recibido gol, no pudo derrotar la paternidad histórica de los chilenos en la competición, a quienes no gana desde 2011 y no ha vencido nunca en eliminaciones directas.