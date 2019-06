Ricardo Gareca se disculpó con Claudio Pizarro por decir que se "autoexcluyó" de la selección

Síguenos en Facebook

Ricardo Gareca, tras analizar el desempeño de la selección peruana en el amistoso ante Costa Rica, le dedicó unas palabras a Claudio Pizarro de quien dijo días atrás que no fue considerado para la Copa América porque se "autoexcluyó" del combinado nacional, frase que no cayó nada bien en el experimentado delantero que de inmediato respondió.

"Jamás me autoexcluí de la selección... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga...", fue el mensaje que publicó el 'Bombardero' en sus redes sociales.

Por ello, con ánimos de dar por terminada la polémica, el estratega nacional se disculpó con el jugador del Werder Bremen por haberlo ofendido con sus declaraciones.

"A Claudio jamás, de ninguna manera, me permitiría yo entrar en ese terreno y si a muchos de sus seguidores, él mismo se siente ofendido, pido disculpas. No es mi intención polemizar con un jugador de una trayectoria impecable", señaló Gareca en conferencia de prensa luego de la victoria por 1-0 sobre los 'ticos'.