02 de Julio del 2019 Romina Antoniazzi revela cómo entrenan penales los jugadores de la selección peruana (VIDEO) "No me pareció sorpresivo el triunfo por penales contra Uruguay", expresó la exjefa de prensa de la FPF

Textos: Redacción multimedia Fotos: Correo - AFP/Video: ATV



La exjefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Romina Antoniazzi reveló cómo es el entrenamiento de los jugadores de la selección peruana para patear penales.

"Siempre ensayan penales, tienen una forma muy simpática de hacerlo. Los mismos jugadores molestan al que va a patear, dado a que en un estadio puedes encontrar un escenario muy hostil. Ellos siempre han practicado", expresó en diálogo con ATV.

En ese sentido, la periodista afirmó que cuando vio a los jugadores ordenados al momento del patear los penales contra Uruguay se dio cuenta que todo estaba planificado.

"Cuando vi que estaban tan bien señalados los que iban a patear era porque todo estaba previsto, era porque ya había una planificación. Los chicos cuando estaba estaban en los penales tenían una cara de comerse el arco. Era claro para mí", indicó.

Para Romina Antoniazzi la victoria de Perú sobre Uruguay no le pareció sorpresiva porque estaba segura de que los jugadores podrían ganar.

"Fue sorpresiva la derrota con Brasil, no me pareció sorpresivo el triunfo por penales contra Uruguay, porque me parecía algo que la selección podía hacer porque conozco el ímpetu, las ganas y el amor propio que tienen los jugadores", manifestó.

"Una de las características que tiene este equipo , que obviamente es virtud del comando técnico, es que debido a nuestras falencias, es la capacidad que tienen de recuperarse ante situaciones muy difíciles es lo que destacada en esta selección peruana". agregó.