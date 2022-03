Desde la semana pasada, el mundo permanece en vilo por las noticias relacionadas con el ataque que empezó Rusia contra Ucrania. Frente al complicado contexto, desde diversos frentes hubo expresiones que rechazaron totalmente la guerra. En tal sentido, el fútbol ha participado de diversas maneras para pronunciarse en contra del ataque armado.

Futbolistas, entrenadores, asistentes, directivos e hinchas se expresaron en los estadios. No obstante, en Turquía se presentó el caso de un jugador que prefirió la exclusión a este tipo de manifestaciones. Se trata de Aykut Demir, el capitán del Erzurumspor de la Segunda División del país nombrado.

Los integrantes del elenco del ascenso saltaron al terreno de juego vistiendo una camiseta con un mensaje claro: “No a la guerra”. Las cámaras de la transmisión oficial destacaron el gesto solidario que mostraron los deportistas con Ucrania. Sin embargo, llamó la atención la postura de Aykut Demir, que era el único que llevó los colores de Erzurumspor.

Como es evidente, el acto protagonizado por el jugador se ha viralizado en las redes sociales y dio la vuelta al mundo. Entonces, Aykut Demir no tardó en pronunciarse a través de un medio de Turquía. El futbolista denunció que las personas en Medio Oriente viven diariamente situaciones parecidas o peores a lo que acontece entre Rusia y Ucrania.

“Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente”, expresó en declaraciones que reproduce Fanatik. “Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”, sostuvo Demir.

El turco Aykut Demir no se unió a las manifestaciones contra la guerra entre Rusia y Ucrania. (Foto: Twitter)

Rusia sin fútbol

FIFA, tal como adelantó el último domingo mediante una nota oficial, anunció más disposiciones con relación a Rusia. Este lunes, el ente rector y UEFA confirmaron la suspensión de la actividad futbolística vinculadas a los rusos. Así, por ejemplo, la selección ya no jugará contra Polonia en marzo en la repesca de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. En consecuencia, el cuadro nacional tampoco estará en el torneo que será entre noviembre y diciembre de este año.

“Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, decisiones que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso”, señala el comunicado de FIFA.

En ese sentido, la institución que dirige Gianni Infantino reiteró el rechazo a las acciones armadas iniciadas por Rusia y se solidariza con el país afectado. “El fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas”.