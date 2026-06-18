El automovilismo peruano sumó una nueva alegría con el triunfo de Santiago Aguayo en la tercera fecha del Rally Quilmaná. El piloto nacional consiguió el primer lugar en la categoría S2000, luego de una destacada actuación a lo largo de la competencia.

A bordo de su vehículo, Aguayo mostró regularidad y velocidad para superar a experimentados competidores y alcanzar una nueva victoria en el campeonato.

Su desempeño le permitió subir nuevamente a lo más alto del podio, ratificando el gran momento que atraviesa en la temporada.

Consistencia y estrategia marcaron la diferencia

Durante la jornada, el piloto peruano mantuvo un ritmo competitivo que resultó determinante para quedarse con el triunfo. La estrategia aplicada y la consistencia en cada tramo fueron claves para imponerse en una de las pruebas más exigentes del calendario nacional.

La victoria fue celebrada por su equipo, familiares y seguidores, quienes destacaron el crecimiento deportivo que viene mostrando el joven corredor.

El Rally Quilmaná reunió a varios de los principales exponentes del automovilismo nacional, convirtiéndose en un escenario ideal para que Aguayo reafirmara sus condiciones al volante.

Una de las promesas del automovilismo peruano

Con este resultado, Santiago Aguayo continúa consolidándose como una de las principales figuras emergentes del deporte motor peruano.

El triunfo en la categoría S2000 refleja el trabajo, la disciplina y la dedicación que han acompañado su carrera, además de permitirle seguir sumando resultados importantes en busca de nuevos objetivos.

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