De cara a la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni se refirió con respeto y cautela al combinado español y afirmó que, tras analizar al equipo, el conjunto argentino está preparado para afrontarlo y conseguir el ansiado bicampeonato, la cuarta estrella en los Mundiales.

Argentina superó a Inglaterra por 2-1 en el partido del miércoles 15 de julio y, tras ello, selló su clasificación a la final del Mundial 2026. Con este resultado, la Albiceleste jugará la final con España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana).

En ese sentido, el técnico Scaloni indicó en conferencia de prensa que intentarán ganar. "Es un gran equipo, justo ganador; ha ganado muy bien en la semifinal del mundo. Ya tuvimos tiempo de analizarlo, y ahora ya lo tenemos analizado; han cambiado en algo, pero sigue siendo un gran equipo y, como juegan, estamos preparados para afrontarlo y hacer un partido para que la gente lo disfrute“, señaló.

Sobre Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, Scaloni expresó que se trata de una persona muy respetable e incluso aprendió mucho de él cuando fue su profesor. No obstante, este domingo será otro escenario.

“El domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles; lo respeto al máximo, va a ser un lindo partido de futbol. Ojalá los españoles estén contentos de que Argentina esté en la final”, apuntó.

EQUIPO NO DEJA DE SORPRENDER

Por otro lado, Scaloni no escondió la emoción tras la clasificación de Argentina a la final. “Vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla. Estos chicos me han emocionado. Esto es gracias a ellos; sin ellos, es imposible. El futbol es dar todo al final”, expresó.

El entrenador insistió en la idea de un equipo que crece en la adversidad. “Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Cuando el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea. El equipo ha demostrado que ha luchado hasta el final (…) ha sido una demostración de lo que queremos para el futbol", dijo.

Asimismo, Scaloni también quiso relativizar la presión del resultado. “No es que me mueva ganar; he pasado bastantes cosas para preocuparme si ganamos o no. El más importante es cómo afrontar las situaciones y cómo se ha hecho; es increíble. Si salimos campeones del mundo, el lunes hay que seguir otra vez”, finalizó.