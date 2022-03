Luto en la WWE. Los fanáticos de la lucha libre conocieron este lunes del lamentable estado de Scott Hall, popularmente conocido como ‘Razor Ramon’: se encontraba conectado a un soporte vital, luego de sufrir tres paros cardiorrespiratorios. Y horas después, se confirmó la muerte del destacado peleador, tras la difícil decisión tomada por su familia.

A través de sus canales oficiales, la WWE se encargó de revelar la información, para pesar de los admiradores de esta disciplina: “Nos entristece saber que el dos veces miembro del Salón de la Fama, Scott Hall, falleció. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y fanáticos”.

Además, la empresa de entretenimiento dedicó un video de despedida a ‘Razor Ramon’, resaltando los mejores momentos que vivió en el cuadrilátero. Recordemos que el reconocido luchador inició su carrera en 1984 y en 1991 se unió a World Championship Wrestling (WCW), donde empezaba a brillar.

Luego, en 1992, Hall hizo su aparición en la WWE, logrando hacerse con el título de Campeón Intercontinental en cuatro ocasiones. Durante ese tiempo, Scott protagonizó grandes rivalidades con Kevin Nash, Bret Hart y Shawn Michaels. Debido a su estilo y carácter, se ganó rápidamente el cariño de los seguidores.

Además, ‘Razor Ramon’ también es recordado por fundar, junto a Kevin Nash y Hulk Hogan, el Nuevo Orden Mundial (nWo) en World Championship Wrestling (WCW), compañía a la que volvió en 1996. Aquella novedosa decisión revolucionó la industria. Sin duda, su legado perdurará.

The WWE family will forever remember Scott Hall as a gifted entertainer and 2-time WWE Hall of Famer, a loving father and a dear friend. pic.twitter.com/DC5VVnUsxd — WWE (@WWE) March 15, 2022

El mensaje de despedida de Kevin Nash

Kevin Nash escribió un emotivo texto para despedirse de Scott Hall, con quien compartió en el cuadrilátero en incontables ocasiones: “Está en soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, lo suspenderán. Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy jodidamente triste”.

“Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos quería o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro y con el suave Barry Bloom cambiamos la lucha libre en contenido y pagamos por eso”, recordó Kevin Nash sobre su mejor compañero dentro del ring.

“Muchos no nos querían. Éramos los ‘Outsiders’, pero nos teníamos el uno al otro. Scott siempre sintió que no era digno de la otra vida. Bueno, Dios, por favor, ten algunos palillos dorados para mi hermano. Mi vida se enriqueció con su visión de la vida. No era perfecto, pero como siempre decía: ‘La última persona perfecta que caminó por el planeta la clavaron en una cruz’. Mientras nos preparamos para la vida sin él, solo recuerden que se va un gran tipo, no verán a otro como él. Nos vemos en el camino Scott. No podría amar a un ser humano más de lo que te amo a ti”, lamentó.