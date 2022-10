La travesía de Gonzalo Higuaín en el fútbol profesional llegó a su final. Este lunes, el experimentado delantero argentino anunció, en una conferencia de prensa, que se retirará al final de la temporada 2022, al completar su participación con el Inter de Miami en la MLS, y no pudo contener las lágrimas.

“Buenas tardes a todos. Hoy les quiero contar mi historia, es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión”, comentó el delantero.

“Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, de la cual me siento un privilegiado de haberlo vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos. Lo importante no es equivocarse, es levantarse y seguir aprendiendo. Lo más importante para triunfar es eso, no darse por vencido nunca”, agregó.

“Después de 17 años y medio de carrera como profesional, más la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí, muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós”, culminó el ‘Pipita’ antes de quebrarse.

SE QUEBRÓ HASTA LAS LÁGRIMAS: la emoción del Pipita Higuaín al anunciar su retiro del fútbol. 😢 pic.twitter.com/1qfF5BGoh5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2022

Gonzalo Higuaín tendrá, por lo menos, dos partidos más con el Inter de Miami, que serán en condición de local: ante Orlando City y CF Montreal, el 5 y 9 de octubre respectivamente. De sacar buenos resultados, el club podría meterse a los playoffs de la Conferencia Este y pelear por el título (actualmente tienen el último cupo). A lo largo de esta campaña, el argentino marcó 14 goles y dio tres asistencias en 26 partidos.