La selección de Estados Unidos comparte el grupo B con Gales, Inglaterra e Irán en el Mundial de Qatar 2022. El elenco norteamericano parte como mucha ilusión y tiene como principal objetivo acceder a los octavos de final. En tal sentido, todos los hinchas se unen para enviar un mensaje de motivación.

A estos saludos se les sumó ‘Ted Lasso’ que es protagonista de la serie de comedia del mismo nombre y que es interpretado, Jason Sudeikis. El personaje ficticio publicó mensajes de aliento en puntos significativos de las ciudades de origen de los futbolistas

Por ejemplo, uno de las dedicatorias fue a Sergiño Dest quien milita en el AC Milan: “Puede que vengas de la tierra de los tulipanes, pero nos encanta que nunca te vuelvas holandés (neerlandés) donde más importa: en el marcador”, se lee.

“Si eres tan rápido como todos dicen que eres, estoy seguro de que dejarás a los otros equipos en tu (Dest) destino. Me refiero al (dust) polvo. Pero no importa si ganas o pierdes, sé que saldrás y darás lo mejor de ti. (Dest = Best) Mis mejores deseos, Ted Lasso”, añade.

También envió palabras a Matt Tunner: “Llámame Mary porque estoy orgulloso de ti, Turner. Eras solo un pequeño Turner en Park Ridge, Nueva Jersey cuando empezaste a jugar fútbol para mantenerte en forma para el baloncesto y el béisbol. Entonces descubriste que tu pasatiempo era una pasión”

“A veces, el objetivo por el que estás entrenando se convierte en el tren por el que estás apuntando. Próxima parada: ¡Los juegos de todos los juegos! Estamos tomando ese camino hasta la victoria. Conocedor de galletas, Ted Lasso”, agrega.