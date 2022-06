El arquero astrualiano Mathew Ryan se retiró y entró Andrew Redmayne a minutos de iniciarse la tanda de penales en el Perú vs. Australia por el repechaje mundialista para Qatar 2022.

El partido se encontraba cerca del final y el entrenador Graham Arnold decidió realizar el cambio dentro de la táctica que planteo. La misma que le funcionó, ya que Australia clasificó al Mundial Qatar 2022.

Redmayne ingresó a Mathew Ryan en el último minuto de la prórroga y se arrojó a su derecha para tapar el disparo de Alex Valera — el sexto de Perú en la tanda desde los 12 pasos.Los australianos lograron clasificarse a su sexto Mundial y el quinto consecutivo. No se ausentan desde Alemania 2006.

Por otro lado, el técnico destacó la decisión de haber cambiado de arquero para la etapa de los penales y calificó a su jugador Mathew Redywane de “fantástico” y “muy bueno” en atajar esos disparos.

Australia disputará por sexta vez la Copa del Mundo y se suma al Grupo D donde ya están emparejadas las selecciones de Francia, Dinamarca y Túnez.

Por otro lado, Ricardo Gareca se mostró más que dolido por no haber podido clasificar a su equipo para el Mundial Catar 2022 y, por tanto, no haberle dado esa alegría a la hinchada.”Vinieron una multitud acá, no pudimos darle esa alegría, así que eso nos duele”, dijo el ‘Tigre’ al término del encuentro de la repesca con Australia, disputado en Catar y que se definió en la tanda de penaltis.