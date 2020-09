Luego de retirarse del fútbol la temporada pasada tras salvar el descenso con Werder Bremen de la Bundesliga, Claudio Pizarro, decidió ser parte del Bayern Munich como embajador. Sin embargo, aún los recuerdos como futbolistas continúan latentes y conversó con Diario AS para repasar lo mejor de su carrera.

¿El Bayern es el club de tu vida? “El Bayern y el Bremen. Cuando decidí irme de Perú, fue el Werder quien me dio la oportunidad de comenzar mi andadura en Europa. Después, el Bayern me permitió entrar en otra dimensión. En Múnich gané la mayoría de mis títulos y di el salto a la élite. Siento mucha ilusión por volver a formar parte de esta familia”.

Al ser preguntado por el momento al que le guarde especal cariño, eligió el triplete de 2013.

“Fue un año fuera de lo normal. Llegué al club justo en el momento de su mayor fracaso: la derrota en la final de la Champions en el Allianz Arena ante el Chelsea. Fui al campo por las negociaciones que estaba manteniendo con el club en aquel momento y lo sufrí en mis propias carnes. Sentí la decepción y el dolor de una ciudad entera. Cuando comencé la pretemporada con el Bayern unas semanas después, percibí esa rabia. Pero, a la vez, noté un espíritu ganador que, finalmente, nos llevó a ganar esa ansiada copa al final de la temporada. Haber podido formar parte de ello, es algo indescriptible".

¿Lamenta el final que tuvo su trayectoria en la selección peruana? “Siempre dije que me hubiera encantado despedirme de otra manera, jugando un Mundial. Era un sueño y, en cierto modo, lo que le faltó a mi carrera. Pero siempre he aceptado y respetado las decisiones del míster. Fue un honor ser el capitán de Perú y con eso me quedo”.

Su capacidad de liderazgo no está puesta en duda, por ello, siempre ha surgido la pregunta si aceptaría tomar el mando de un club y ser entrenador.

“No es un objetivo que persiga. Uno de los motivos por los que decidí poner punto y final a mi carrera fue la falta de tiempo. Quiero disfrutar más de mi familia y esta profesión no te lo permite. Por ello, estoy muy contento de que el Bayern me haya dado la oportunidad de comenzar esta primera etapa después de mi carrera como embajador. Estoy seguro de que el tiempo me irá abriendo alguna que otra puerta más, pero, de momento, estoy muy feliz de poder representar a un club que amo”.

Claudio Pizarro jugó 490 partidos de Bundesliga, anotó 197 goles, ganó el campeonato y la Copa DFB seis veces y ganó la Champions League una vez. Jugó para Bremen de 1999 a 2001, de 2008 a 2012, de 2015 a 2017 y de 2018 a hoy.