​Selección peruana: Gabriel Costa sería convocado para amistosos ante Paraguay y El Salvador

Su gran rendimiento en Sporting Cristal la temporada pasada llenaron los ojos de Ricardo Gareca, quien incluyó a Gabriel Costa en la pre-lista de convocados para los partidos amistosos de marzo ante Paraguay y El Salvador que se disputarán en los Estados Unidos.

Según informó El Comercio, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene gestionando la visa de 50 futbolistas, entre los que se encuentra el volante uruguayo nacionalizado peruano y que hoy milita en Colo Colo de Chile.

"Ser convocado a la selección peruana pasa por mi cabeza, es inevitable no escuchar lo que hablan, lo que dicen, es obvio, o soy una persona que no escucha. Me encantaría, obvio que le abro las puertas. Esa opción está", dijo alguna vez Gabriel Costa sobre la posibilidad de defender a la Blanquirroja.

Como se sabe, el combinado nacional se medirá el 22 de marzo ante Paraguay en el New Jersey y cuatro días después hará lo propio ante El Salvador pero en Washington.