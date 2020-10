El nombre de Gianluca Lapadula está sonando otra vez para la selección peruana. La nueva vinculación surgió después de que el delantero publicara en redes sociales la imagen de un tatuaje recordando sus orígenes.

Pero ¿el atacante del Benevento de la Serie A puede ser llamado por Ricardo Gareca? El preparador físico de la Blanquirroja, Néstor Bonillo, ha sido tajante para comentar sobre este asunto y un eventual llamado al futbolista de 30 años.

“No es un jugador seleccionable. En la medida que no lo sea, nosotros no podemos poner energía en eso. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de contacto con el entorno del jugador”, expresó el integrante de la selección peruana en una entrevista con programa Fútbol Como Cancha de RPP.

A partir de las palabras de Bonillo, el estatus actual de Lapadula cambiará una vez que el deportista tramite el DNI. Con este documento en su poder, el ‘Tigre’ Gareca puede tomarle en cuenta para la Bicolor.

Bonillo y más detalles de la selección peruana

El asistente de la Blanquirroja aclaró el asunto de Jean Pierre Rhyner, de quien su club aseguró fue convocado al conjunto nacional para las Eliminatorias. “Es un envío a los clubes para dejarles saber que podrían ser convocados, pero no es una prelista”, explicó.

Bonillo también habló de Jefferson Farfán y el trabajo que realizó en la jornada rumbo a Qatar 2022. “Ha tenido un rendimiento importante teniendo en cuenta que en aproximadamente tres meses no ha hecho fútbol, cumplió con las expectativas que teníamos”, indicó.

Por último, el ayudante de Gareca actualizó el estado de Paolo Guerrero. “Su evolución es satisfactoria, tiene a una persona permanente con él en su recuperación, está en fisioterapia constante. En ese aspecto él está contento porque la rodilla le está respondiendo muy bien”, concluyó.