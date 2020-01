Sigue dando que hablar. Claudio Pizarro, delantero de Werder Bremen, estaba en evaluación para ser parte de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, así lo reveló el gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas.

Sobre ese tema y otros más, Juan Carlos Oblitas ofreció una entrevista a Movistar Deportes donde dio detalles sobre la posible participación del ‘Bombardero de los Andes’ en el Mundial y también por qué no llegó al certamen.

“El tema de Claudio (Pizarro) se evaluó previo al mundial, pero la decisión fue que no vaya”, declaró el directivo. El ‘Ciego’ señaló que si el delantero hubiera tenido cinco o seis años menos, su participación era una realidad y hubiese sido uno de los principales jugadores para Ricardo Gareca.

“Claudio se lesionó previo al mundial, se complicó y no alcanzó”, agregó el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. De esta manera, el jugador de 41 años no logró ser parte de la selección peruana en la Copa del Mundo.

Ricardo Gareca decidió no contar con el ‘Bombardero’, a pesar de la ausencia de Paolo Guerrero en la plantilla. El ‘Depredador’ se encontró cumpliendo una sanción asignada por el TAS.

Declaraciones de Claudio Pizarro

El delantero del Werder Bremen expresó su malestar luego de no ser considerado por el técnico argentino para el Mundial Rusia 2018. “Estaba muy decepcionado. Simplemente sucede, así que tienes que lidiar con eso. Pero esa decepción fue especial. Porque he estado muy comprometido con el país y he estado con él durante mucho tiempo”

A pesar de no ser parte de los 23 convocados de Ricardo Gareca, Claudio Pizarro renovó por una última temporada con el Werder Bremen, club donde es considerado un ídolo; y, anunció que sería el último año de su carrera como futbolista. El delantero de 41 años es el segundo goleador extranjero de la Bundesliga, solo por debajo de Robert Lewandowski.

Oblitas y su respeto con Gareca

Juan Carlos Oblitas indicó que respeta los espacios de Ricardo Gareca como director técnico de la Selección Peruana. “Cuando está Ricardo no hablo”, acotó Oblitas.

“Si no está Ricardo y nadie de su cuerpo técnico, yo brindó mis apreciaciones para que sepan cómo va el trabajo de la selección”, agrego el director de la FPF.

Selección peruana

Los dirigidos por Ricardo Gareca volverán a competir por un puesto en el Mundial de Qatar 2022, luego de su breve participación en Rusia 2018. La selección inicia las eliminatorias de visita contra Paraguay el 26 de marzo. Días después, el 31 de marzo recibirá a la selección brasileña en Lima.