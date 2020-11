La Selección Peruana no pudo sumar puntos en sus dos últimos partidos por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca perdió en Santiago ante Chile (2-0) y en Lima ante Argentina (0-2), generando desazón en la hinchada que no observó ningún tipo de reacción futbolísitica en el equipo. Los malos resultados no solo afectaron en la parte anímica de los peruanos, sino también, en el ránking de selecciones de la FIFA.

La blanquirroja se ubicaba en la posición 24 al inicio de la fecha doble de noviembre y tras ella, se encuentra en el 25, según publicó el estadístico español Mister Chip.

Entre las selecciones sudamericanas. la que sufrió el mayor movimiento fue Colombia. Los cafeteros perdieron en casa ante Uruguay y fueron goleados por Ecuador en Quito, dejando el puesto 10 para caer hasta la posición 15.

Brasil (3) y Argentina (7) continúan siendo los equipos de CONMEBOL mejor ubicados.

Bélgica continúa siendo el lider del ránking FIFA. El equipo dirigido por Roberto Martínez, accedió a las semifinales de la Liga de Naciones luego de derrotar por un claro 4-2 a Dinamarca.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Los dirigidos por Ricardo Gareca jugarán el 25 de marzo del 2021, ante su similar de Bolivia en el Hernando Siles de La Paz por la jornada 5 del campeonato sudamericano.

Para este duelo, ambas escuadras llegaran con la misma cantidad de puntos (1), los cuales obtuvieron durante las cuatros primeras jornadas del proceso clasificatorio. Mientras que la Blanquirroja sumó un punto en su debut ante Paraguay en Asunción, la ‘Verde’ lo hizo esta última jornada de visita ante también el equipo de Eduardo Berizzo, con igual resultado (2-2).