30 de Junio del 2019 Selección peruana: Luis Suárez contó qué le sucedió en el penal que le tapó Pedro Gallese Delantero charrúa fue el único jugador que falló en la tanda de penales que le permitió a Perú pasar a las semifinales de la Copa América

Fotos: AFP



La selección peruana logró una angustiante clasificación a las semifinales de la Copa América Brasil 2019 al eliminar en tanda de penales a Uruguay.

Con un conjunto charrúa más agresivo y vertical durante los 90', el equipo de Ricardo Gareca mostró orden en defensa y logró mantener el 0-0 hasta definir la llave con tiros desde el punto penal.

Luis Suárez, ídolo de la escuadra celeste, sería el primero en patear y el único en fallar, pues Pedro Gallese -cuestionado por su desempeño en la derrota ante Brasil- fue el héroe de la tarde al adivinarle su disparo.

Como se sabe, Perú se quedaría con la victoria por 5-4 y ahora rivalizará ante Chile en las semifinales del torneo.

El delantero del Barcelona, en conversación con los periodistas tras el compromiso, reveló que su intención era elevar su disparo para hacerlo inatajable, pero que lamentablemente el tiro no le salió como lo había imaginado.

"Le quise pegar arriba, fuerte, sabiendo que el golero (Pedro Gallese) me conoce y obviamente me estudiaría. Me estaba regalando el otro palo de la forma que le pegué el otro día y pensé que se iba a ir ahí", indicó Luis Suárez.

El penal al que se refiere el delantero uruguayo fue el que le convirtió a Japón en la fase de grupos.

En aquella oportunidad le pegó al lado izquierdo del portero y creyó que Gallese iría a ese lado, por lo que decidió rematar al lado derecho.