Selección peruana: Paolo Guerrero explicó las razones por las que pidió no ser convocado para amistosos

Síguenos en Facebook

Paolo Guerrero explicó los motivos que lo llevaron a pedirle a Ricardo Gareca no lo considere para los partidos amistosos de la selección peruana ante Ecuador y Brasil del próximo 5 y 10 de septiembre, respectivamente.

Si bien afirmó que jugar por la Blanquirroja siempre será su prioridad, sintió esta vez que debía permanecer en su club dado que están a un paso de llegar a la final de la Copa de Brasil y que de ganarla sería un logro "muy importante, que en mi carrera, a los 35 años, no sé si se volverá a presentar después".

"En este caso, necesitaba pedir ser desconvocado para esos dos partidos porque Inter está por jugar cosas muy importantes. Yo hablé con el profesor Gareca, le dije que me gustaría esta aquí para esos juegos, él no estaba de acuerdo porque entiendo que esos amistosos son importantes", dijo Paolo Guerrero en conferencia de prensa previo al partido de vuelta por Copa Libertadores donde el 'Colorado' buscará remontar el 2-0 de la ida con Flamengo.

"Cada vez que juega Perú siempre quiero estar, siempre quiero ganar con mi selección, pero pedí no ser convocado para poder jugar estos partidos (con su club) que son muy importantes, más por lo que hizo Inter por mí, que me esperó en un momento difícil para mí y yo tengo que ser agradecido con la vida y con Inter por todo lo que me apoyó", agregó el goleador peruano.

Sobre la charla que mantuvo con Ricardo Gareca, previo a la conferencia donde dio a conocer la lista de convocados para la fecha FIFA de septiembre, dijo que "le pedí al profesor que no me convoque y que si lo hace al menos pueda estar en la semifinal de la Copa de Brasil. Él no halló sentido en eso y tomó la decisión de no convocarme para esos dos amistosos".

Por último, indicó que "quiero dejar bien en claro que para mí la selección siempre será importante, siempre será mi prioridad y siempre amaré a mi país... Sólo que en este momento siento que debo estar aquí en Inter".

Cabe señalar que Internacional de Porto Alegre venció en la ida de las semifinales de la Copa de Brasil a Cruzeiro en Belo Horizonte por la mínima diferencia y que el encuentro de vuelta, a jugarse en el Beira-Rio, está programado para el 4 de septiembre.

En caso el equipo de Paolo Guerrero clasifique a la final del mencionado torneo, los partidos de ida y vuelta se disputarán el 11 y 18 de septiembre.