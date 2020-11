Raúl Ruídíaz continúa sumando reconocimientos en la MLS y este viernes destaca en el ‘Dream Team’ de la temporada 2020 del certamen estadounidense, una recompensa a su rendimiento con Seattle Sounders a lo largo del año.

André Blake (Philadelphia Union), Walker Zimmerman (Nashville), Mark McKenzie (Philadelphia Union), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Alejandro Pozuelo (Toronto), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Diego Rossi (Los Ángeles FC), Diego Chará (Portland Tiombers), Brenden Aaronson (Philadelphia Union) y Jordan Morris (Seattle Sounders), completan la escuadra.

Ruidíaz celebra un nuevo logro personal tras disputar en la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias sudamericanas con la selección peruana.

Ante las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Ricardo Gareca apostó por el exjugador de Universitario para comandar el ataque de la bicolor ante Chile y le brindó minutos contra Argentina.

DREAM. TEAM.



Meet the 2020 MLS Best XI. pic.twitter.com/YXN2dSl5ir — Major League Soccer (@MLS) November 20, 2020

Las criticas de los hinchas por la falta de gol de Ruidíaz no tardaron en llegar y se hicieron muchas comparaciones respecto a su nivel en la MLS. No obstante, el atacante del Seattle Sounders FC aprovechó una entrevista con TV Perú para responder a todos sus detractores.

“La verdad que no me importa, yo nunca me he preocupado en eso. Por ahí he escuchado que he decepcionado. Que mi mamá me diga algo así me preocuparía, que mi familia lo haga, pero lo que opine la gente o no, no le tomo importancia. Estamos en un país donde cualquier persona puede opinar lo que siente, no todos lo verán de la misma manera”, aseguró el delantero.