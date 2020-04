Ricardo Gareca, sorprendió con el nuevo look que luce durante su cuarentena por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Esto no pasó desapercibido para Yoshimar Yotún y Edison Flores, quienes no dejaron el humor de lado al comentar la apariencia del estratega de la selección peruana.

Los volantes nacionales tomaron este miércoles la cuenta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en Instagram y divirtieron a los seguidores de la bicolor con una transmisión en vivo, especialmente cuando hablaron sobre el actual aspecto del técnico argentino.

“Qué abusivo el ‘profe’. Se ha echado al abandono”, indicó Flores entre risas, obteniendo la misma respuesta de Yotún en la conversación. “Como no aparece en la televisión se ha relajado”, agregó el mediocampista de Cruz Azul. “Es el mejor”, aseguró a su colega del D.C. United con una sonrisa en el rostro.

El seleccionador de la ‘Blanquirroja’, días antes, se dejó ver con una barba pronunciada que se confundía con su clásica cabellera larga, el look que decidió adoptar durante su confinamiento por la emergencia provocada por el brote del nuevo coronavirus.